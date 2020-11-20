Школьницы из Тамбова отломали у памятника Мичурину трость ради селфи

Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи. Соответствующая информация опубликована на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился представитель компании по благоустройству, он заявил, что при обходе привокзальной площади станции «Мичуринск-Уральский» обнаружил повреждение памятника.

Правоохранители установили, что к вандализму причастны несовершеннолетние школьницы. Девушки признались, что, оторвав металлическую трость, сделали с ней селфи, после чего выбросили ее за ненадобностью.

В отношении несовершеннолетних заведено уголовное дело о вандализме, им грозит до трех лет лишения свободы.

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