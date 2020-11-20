Школьницы из Тамбова отломали у памятника Мичурину трость ради селфи
Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи. Соответствующая информация опубликована на сайте «МВД Медиа».
В полицию обратился представитель компании по благоустройству, он заявил, что при обходе привокзальной площади станции «Мичуринск-Уральский» обнаружил повреждение памятника.
Правоохранители установили, что к вандализму причастны несовершеннолетние школьницы. Девушки признались, что, оторвав металлическую трость, сделали с ней селфи, после чего выбросили ее за ненадобностью.
В отношении несовершеннолетних заведено уголовное дело о вандализме, им грозит до трех лет лишения свободы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные осквернили памятник герою войны Арнольду Мери под Псковом
— В Болгарии неизвестные осквернили памятник Советской армии
— Полиция ищет жителя Чебоксар, который жарил сосиски на Вечном огне