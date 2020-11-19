Попова заявила, что у коронавируса нет опасных мутаций

Специалисты не обнаружили мутаций коронавируса, которые делали бы его опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более «злым» или более заразным», — сказала Попова.

Она уточнила, что ученые по всему миру не прогнозируют каких-либо опасных мутаций.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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