Новая Зеландия закупит вакцину Johnson & Johnson

Правительство Новой Зеландии закупит 5 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра исследований, науки и инноваций страны Меган Вудз, закупка произойдет после успешного завершения клинических испытаний и сертификации.

«Соглашение (…) предусматривает поставку первых 2 млн доз в начале третьего квартала 2021 года. После у нас будет возможность приобрести еще до 3 млн доз, которые будут поставлены в течение 2022 года», — говорится в сообщении.

Американская компания Johnson&Johnson ранее приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Остановка исследований связана с возникновением необъясненной болезни у одного из участников испытаний.

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