Власти Франции заявили о снижении числа новых случаев выявления COVID-19

Во Франции за время пандемии положительные результаты анализов на коронавирус SARS-CoV-2 получили свыше 2 млн человек. Об этом сообщает La Depeche.

Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон уточнил, что всего было выявлено 2 036 755 случаев заражения COVID-19.

Он добавил, что общее число летальных исходов превысило отметку в 46 тыс.

При этом он добавил, что в стране наблюдается тенденция к снижению числа суточного прироста случаев подтверждения коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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