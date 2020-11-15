В Минске начали задерживать протестующих
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Минске начались задержания на северо-западе города, где проходят акции протеста оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам очевидцев, митингующие начали собираться на станции метро «Пушкинская» рядом с так называемым «народным мемориалом» первому погибшему в первые дни протестов Александру Тарайковскому.
На место подъехали несколько автозаков и автобусы с силовиками. Изначально людей оттесняли от мемориала, а затем начали задерживать.
Всего задержаны около десяти человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тихановская обратилась к участникам предстоящего митинга в Белоруссии
— В Минске начались проблемы с мобильным интернетом