Акция сторонников Трампа проходит в Вашингтоне

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на митинг в его поддержку в Вашингтоне, трансляцию ведет агентство РИА «Новости».

Участники акции называют Трампа «лучшим президентом».

«Мы будем бороться за еще четыре года [пребывания Трампа у власти], мы не позволим им украсть эти выборы», — заявил один из выступающих на митинге.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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