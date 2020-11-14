Австрия вводит полный локдаун из-за COVID-19

Власти Австрии вводят в стране общенациональный локдаун из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил канцлер страны Себастьян Курц. Об этом сообщает Reuters.

Новые меры вступают в силу во вторник, 17 ноября, и продлятся до 6 декабря включительно, указано в сообщении.

В этот период вводятся ограничения на выход из дома без уважительной причины, кроме того, работодателям рекомендуется перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. В стране закроется почти вся торговля, кроме магазинов, продающих товары первой необходимости, добавил Курц.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина собирается ввести карантин выходного дня

— В ВОЗ допустили ужесточение ограничений по коронавирусу

— В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом