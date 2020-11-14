Еще 4423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились еще 4423 пациента, пишет оперштаб в Telegram.

Всего в столице выздоровели 363 347, заболели 497 516, скончались 7 643 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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