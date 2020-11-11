Эффективность вакцины «Спутник V» по итогам исследований составила 92%
Эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в России составила 92%. Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.
«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результативность препарата была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой дозы вакцины.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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