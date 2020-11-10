В Азербайджане начались народные гуляния

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В различных частях Азербайджана начались народные гуляния, сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, тысячи людей вышли на улицы городов. Они скандируют лозунги «Слава азербайджанскому солдату! Карабах — Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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