В Азербайджане начались народные гуляния
Бернст Ю.
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В различных частях Азербайджана начались народные гуляния, сообщает «Интерфакс».
По словам очевидцев, тысячи людей вышли на улицы городов. Они скандируют лозунги «Слава азербайджанскому солдату! Карабах — Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!».
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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