Ученые: антитела к COVID-19 могут появляться у тех, кто им не болел

Британские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут появляться у тех, у кого он выявлен не был. Их работа была размещена на портале Science.

В эксперименте приняли участие 300 человек, у 5% респондентов были обнаружены антитела к коронавирусу. По словам специалистов, они появились после заражения «родственным вирусом».

Ученые отмечают, что таким образом, некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты.

Кроме того, эксперты выявили, что антитела, обнаруженные в крови не зараженных коронавирусом, имеют различия с теми, что были получены из анализов бывших пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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