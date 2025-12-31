Размер шрифта
«Возраст дает о себе знать»: ветеран ЦСКА об Акинфееве

Экс-футболист Пономарев об Акинфееве: возраст дает о себе знать
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву не хватает реакции, передает «Советский спорт».

«Возраст дает о себе знать, тяжеловато ему. Реакции не хватает, где-то недорабатывает. Он сам должен решить, продолжать или заканчивать. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике», — сказал Пономарев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице. Команда имеет 36 баллов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев высказался об итогах 2025 года для команды.
