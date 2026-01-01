В трех российских аэропортах сняли введенные ранее ограничения

Росавиация: сняты ограничения в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска

В аэропортах Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения полетов гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности.

31 декабря стало известно, что в районе аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов) ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Незадолго до этого Кореняко заявил, что прием и отправку воздушных судов ограничили в аэропортах Калуги и Ульяновска. Также представитель Росавиации сообщал об аналогичных мерах для воздушных гаваней Тамбова, Самары и Пензы.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.