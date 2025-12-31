ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

Военные Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали выводить свои силы из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут. Об этом сообщает агентство EFE, ссылаясь на международно признанные власти Йемена.

По информации йеменских СМИ, четыре военно-транспортных самолета ОАЭ, на борту которых находятся сотни военнослужащих, уже вылетели из аэропорта.

Накануне глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ.

Более того, власти Йемена потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов вывести с территории республики все их силы и технический персонал. Процесс необходимо завершить в течение 24 часов.

30 декабря арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиационные удары по грузу в порту Эль-Мукалла в Йемене. Гавань находится в провинции Хадрамаут. Целью стали контейнеры с оружием и боевой техникой, выгруженные с двух судов, прибывших в республику из ОАЭ.

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны.

Ранее власти Йемена и хуситы договорились об обмене почти 3000 пленных.