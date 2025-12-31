Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

В районе аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов) ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, в связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — написал Кореняко.
Он добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго до этого Кореняко заявил, что прием и отправку воздушных судов ограничили в аэропортах Калуги и Ульяновска. Также представитель Росавиации сообщал об аналогичных мерах для воздушных гаваней Тамбова, Самары и Пензы.
При этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что на территории региона введен план «Ковер».
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.