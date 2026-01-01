Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин пожелал россиянам на Новый год любви, которая вдохновляет

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним обращением. Оно размещено на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и, «непременно любви, которая вдохновляет». Он подчеркнул, что традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают людей всегда и во всём.

Президент отметил, что взаимная поддержка тех, кто рядом, кто близок и дорог, и всегда готов подставить плечо даёт уверенность в том, что всё задуманное, надежды и планы обязательно исполнятся.

Путин подчеркнул, что участники специальной военной операции сражаются за родную землю, за правду и справедливость. И миллионы россиян в новогоднюю ночь думают о них, сопереживают им и надеются на них. Все едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.

31 декабря Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы двух стран с Новым годом.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год.