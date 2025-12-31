Врач предупредила о вреде шампанского с пеплом

Новогодняя традиция с употреблением шампанского, в бокал которого добавили пепел от сожженной записки с написанным на ней желанием, может навредить здоровью. Об этом в беседе с подмосковным изданием «Радио 1» предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

По ее словам, сгоревшая бумага — это далеко не безобидный «пепел удачи», ведь в нем остаются микрочастицы сажи, смол, а также химические компоненты самой бумаги: остатки чернил, отбеливателей, клеевых составов.

«При нагревании некоторые из этих веществ могут разлагаться на токсичные фрагменты», — добавила Сысоева.

Вдобавок риск создает сочетание пепла с алкоголем, поскольку игристое усиливает раздражающее действие вредных частиц на слизистую желудка. Последствия от такого напитка — тошнота, тяжесть, боли в животе. А у людей с гастритом заболевание после выпитого может обостриться.

До этого врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что смешивание шампанского с другим алкоголем может быть опасным для здоровья и существенно усиливает риск интоксикации. Он отметил, что напитки с углекислым газом, такие как шампанское, ускоряют всасывание алкоголя в кровь из-за повышенного давления в желудке, в результате человек позже ощущает степень опьянения и продолжает пить.

Ранее россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским.