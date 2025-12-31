Размер шрифта
В русских магазинах Будапешта закончился майонез

РИА Новости: в магазинах Будапешта к 30 декабря закончился майонез
Shutterstock

В русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря закончился майонез. Об этом сообщает РИА Новости.

«Майонеза уже нет - все разобрали», — рассказала агентству продавец одной из таких торговых точек.

По словам российских журналистов, популярный соус массово раскупили соотечественники, проживающие в венгерской столице. В магазине при этом заверяли, что постараются привезти новую партию.

До этого сообщалось, что в преддверии Нового года жители Эстонии массово скупают консервированный горошек и майонез из-за слуха о запрете салата оливье.

В эстонских пабликах разошлось сообщение, что за приготовление традиционного новогоднего блюда будут штрафовать на €100 или даже €500. Новость оказалась фейком, но она породила ажиотаж среди жителей Эстонии, которые стали активнее скупать ингредиенты для оливье.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», как выбрать безопасный майонез для новогодних блюд

