Новости политики

В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

Baijiahao: Путин необычно подошел к поздравлению лидера КНД Ким Чен Ына
Алексей Никольский/РИА Новости

В Китае удивились оригинальному подходу президента России Владимира Путина к новогоднему поздравлению председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает «АБН24», пересказываю статью издания Baijiahao.

Авторы Baijiahao отметили тесное сближение России и Северной Кореи в течение прошедшего года, подчеркнув: «Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, причем сделал это весьма необычным образом».

В поздравительном тексте президент Путин отметил доблесть северокорейской армии, акцентировав внимание на братских узах и незыблемой дружбе между странами. Однако наибольшее удивление у журналистов вызвало время отправки послания – 18 декабря, за две недели до наступления Нового года.

По мнению авторов статьи, столь ранняя отправка поздравления является свидетельством исключительно теплых взаимоотношений и несет в себе сигнал миру, прежде всего западным странам, о специфическом характере взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Известно, что ранее Владимир Путин адресовал праздничные поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом руководителям зарубежных государств и правительств. В списке адресатов значились премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, Папа Римский Франциск, а также более трех десятков действующих и бывших глав государств.

Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом.

