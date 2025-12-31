Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом

Путин и Лукашенко в разговоре выразили добрые пожелания народам РФ и Белоруссии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы двух стран с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран», — сказано в сообщении.

До этого Путин выступил с новогодним обращением к гражданам России. По его словам, россияне являются единым народом и большой сплоченной семьей. Президент отметил, что они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины, с желанием принести ей пользу.

Также он подчеркнул, что прочность единства россиян «определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее».

Традиционное новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений главы государства. Новогоднее поздравление от президента первыми увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год уже наступил.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542977_rnd_4",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+