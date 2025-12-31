Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом

Путин и Лукашенко в разговоре выразили добрые пожелания народам РФ и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы двух стран с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран», — сказано в сообщении.

До этого Путин выступил с новогодним обращением к гражданам России. По его словам, россияне являются единым народом и большой сплоченной семьей. Президент отметил, что они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины, с желанием принести ей пользу.

Также он подчеркнул, что прочность единства россиян «определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее».

Традиционное новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений главы государства. Новогоднее поздравление от президента первыми увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год уже наступил.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год.