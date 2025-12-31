Размер шрифта
Врач предупредил об опасности сладостей и соусов с алкоголем

Нарколог Исаев: сладости и соусы с алкоголем вредны для детей и беременных
Алкоголь, используемый для пропитки тортов, кексов или в качестве ингредиента соусов, не полностью выпаривается при готовке, поэтому такие блюда представляют опасность для некоторых людей. Об этом aif.ru заявил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Существует мнение, что алкоголь полностью выпаривается при готовке. Это не так. При быстрой готовке выпаривается лишь часть», — сказал Исаев, добавив, что в холодных десертах (тирамису и др.) он остаётся почти весь.

По словам специалиста, сладостей и соусов с алкоголем стоит избегать детям и подросткам, поскольку любая доза спирта, даже «ложечная», потенциально вредна. Не нужно есть такие блюда беременным и кормящим женщинам, чтобы исключить риск для ребенка, предупредил нарколог.

Кроме того, алкоголь может вызвать опасные реакции или снизить эффект лечения у тех, кто принимает различные лекарства — от антибиотиков до парацетамола. В зоне риска также люди с зависимостью, находящиеся в стадии ремиссии. Даже следы спирта могут спровоцировать срыв, подчеркнул Исаев.

До этого нарколог Василий Шуров отмечал, что главная опасность конфет с алкоголем заключается в том, что они формируют позитивное отношение к спиртным напиткам.

Ранее Роспотребнадзор поддержал маркировку «18+» на конфетах с алкоголем.

