В Сочи задерживается вылет и прилет десятков рейсов

В Сочи задерживается вылет и прилет 35 международных и внутренних рейсов

В Сочи задерживается вылет и прилет 35 международных и внутренних рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задерживаются самолеты на Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Шарм-эш-Шейх. В Сочи вовремя не прилетят рейсы из Москвы, Самары, Минеральных Вод, Шарм-эш-Шейха, Стамбула и других городов.

31 декабря стало известно, что в аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, из-за чего сотни пассажиров не могут вылететь из Санкт-Петербурга и Калининграда. Причиной массовых задержек стала непогода. Сейчас в авиагаванях фиксируются сильный боковой ветер, снегопад и гололед.

Накануне в аэропорту Внуково заявили, что авиагавань продолжает работу в штатном режиме несмотря на сильный снегопад. Отмен рейсов из-за погодных условий нет, подчеркнули представители аэропорта.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.