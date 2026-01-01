Минобороны отчиталось о сбитых за месяц дронах

D течение декабря средства российской ПВО уничтожили 6503 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся проникнуть на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Пиковые значения по количеству сбитых дронов пришлись на 15 и 25 декабря, когда было нейтрализовано 545 и 472 единицы соответственно.

Основной зоной атак БПЛА была европейская часть России.

В свою очередь, российские вооруженные силы отвечают на атаки ВСУ, нанося высокоточные удары с воздуха, моря и земли, а также с использованием беспилотников, исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.