Новости политики

Жительница Турции утверждает, что является биологической дочерью Трампа

Турчанка Неджла Озмен заявила, что Трамп является ее отцом
55-летняя турчанка Неджла Озмен утверждает, что является дочерью президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно записям в реестре, родителями Неджлы являются Саты и Дурсун Озмен, ушедшие из жизни несколько лет назад. Однако ребенок Саты якобы не выжил и рожавшая в той же больнице некая американка по имени София отдала семье Озмен своего новорожденного.

По словам Неджлы, ее «приемная мать», увидев по телевизору Трампа, сказала, что он на самом деле является ее отцом.

Турчанка подчеркнула, что она не знает, действительно ли Трамп — ее отец. Поэтому она хочет, чтобы глава Белого дома пообщался с ней, и если он согласится, то следует провести ДНК-тест.

Озмен выразила уверенность, что Трамп — хороший отец и не отвергнет ее.

В октябре суд в Анкаре отклонил иск Озмен из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска судебным требованиям. Но Озмен не сдается и собирается подать апелляцию. Она также она обратилась в посольство США в Турции и американские суды.

20 декабря Трамп пожаловался, что делать комплименты женщинам опасно для политической карьеры, но он не собирается прекращать.

Ранее Трампа обвинили в изнасиловании. 

