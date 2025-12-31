Автоюрист рассказал, можно ли клеить на машину наклейки с изображением Деда Мороза

РИА: наклейки на машинах не запрещены, но они не должны закрывать обзор водителю

В России нет прямого запрета для автомобилистов на гирлянды и наклейки с изображением Деда Мороза, однако любые декоративные элементы не должны закрывать обзор водителю. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Их нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а так же на дворниках лобового стекла», — предупредил Касьяненко.

За нарушение этих требований может последовать административное наказание — предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.

Если же украшение затрудняет чтение государственного номера, то водителю будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев.

До этого сообщалось, что в Таиланде оштрафовали россиянина за езду на автомобиле, украшенном рождественской гирляндой.

Турист объяснил, что украсил свой автомобиль, чтобы создать праздничную атмосферу, следуя примеру друзей из Бангкока, и не знал, что это незаконно. В полиции же попросили водителей воздержаться от украшения автомобилей элементами, которые могут помешать видимости других автомобилистов.

Ранее врач рассказала об опасности мерцающих гирлянд для зрения.