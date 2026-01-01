Размер шрифта
Над регионами России в канун Нового года сбиты 53 беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что 31 декабря с 08:00 до 23:00 мск российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью – 40 единиц. Кроме того, 5 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, по 2 – над Белгородской и Орловской областями. По одному беспилотнику было сбито над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина.

