Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Собянин сообщил о еще одном летевшем к Москве беспилотнике

Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен
Evgeniy Maloletka/AP

Пресечена попытка атаки на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил в мессенджере МАХ, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в своем канале на платформе Max.

В Подмосковье в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина, сообщил 30 декабря глава Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, 57-летний местный житель получил осколочные ранения руки и спины. Пострадавшего срочно госпитализировали в травматологическое отделение Красногорской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное, но требующее наблюдения.

Ранее мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543307_rnd_5",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+