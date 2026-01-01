Размер шрифта
Новости. Общество

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 21 минуту после наступления Нового года

Радиостанция Судного дня передала после наступления Нового года слово «глотанье»
«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) вышла в эфир через 21 минуту после наступления Нового года по московскому времени. Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Радиостанция передала слово «глотанье».

30 декабря стало известно, что «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с несколькими музыкальными треками — музыкой Чайковского и другими оригинальными композициями. В частности, там можно было услышать музыку из балета «Лебединое озеро», песни «Свинорез» и «Лето и арбалеты». В песенных композициях также звучали бранные слова.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее еще называют «жужжалкой», так как в основном она передает низкочастотный шум, похожий на жужжание, изредка прерываемое словами и музыкой. Некоторые пользователи интернета, которые отслеживают активность станции, считают, что она передает зашифрованные послания.

