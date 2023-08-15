В Запорожской области восстановлена подача электричества

Восстановлена подача электричества в населенные пункты Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он поблагодарил энергетиков за слаженную работу, самоотверженность и профессионализм, а также всех тех, кто обеспечивает мир и благополучие жителей области.

Балицкий подчеркнул, что оперативные службы работают в штатном режиме, продолжается мониторинг ситуации.

31 декабря губернатор сообщил, что в Запорожской области остаются обесточенными 16 579 абонентов.

Накануне Балицкий рассказал, что в Запорожской области началось восстановление электроснабжения в населенных пунктах, где электросети были повреждены в результате атак со стороны украинских военных формирований.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.

Ранее в Подмосковье более 100 тысяч человек остались без света в преддверии Нового года.