Новости. Общество

Франция хочет запретить пользоваться соцсетями детям младше 15 лет

FP: Франция хочет запретить пользоваться соцсетями детям младше 15 лет
Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах Франции ввести запрет на использование социальных сетей для лиц моложе 15 лет с начала нового учебного года, 1 сентября. Информацию об этом, по словам Лукашенко, он получил из законопроекта, обсуждение которого в парламенте Франции ожидается в начале 2026 года, ссылаясь на агентство France Presse.

«Парламентские дебаты по законопроекту намечены на начало 2026 года... Законопроект, состоящий из двух статей, имеет целью запретить «предоставление услуг социальных сетей онлайн-платформами несовершеннолетним в возрасте до 15 лет» с 1 сентября 2026 года», — процитировал Лукашенко.

Сообщается, что первая статья законопроекта предусматривает ответственность национального управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) за исполнение запрета. Вторая статья направлена на усиление ограничений на использование мобильных телефонов в школах.

В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступил с инициативой запрета доступа к социальным сетям для детей до 15 лет и ограничения его в ночное время для подростков старшего возраста, предложив «радикальные меры» для борьбы с интернет-зависимостью. Он также считает, что интернет-платформы должны быть «менее привлекательными», например, путем автоматического переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут использования.

Ранее Reddit оспорила запрет на использование соцсетей детьми в Австралии.

