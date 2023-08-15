Размер шрифта
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: уничтожен вражеский БПЛА, летевший на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили направлявшийся к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника.

31 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом уничтожили два беспилотника.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки. Жителя доставили в травматологический центр Красногорской больницы, где ему провели обследования и первичную обработку ран. Врачи оценили состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина. 

