Водителям напомнили о наказании за украшение автомобиля гирляндами

РИА: водителям грозит лишение прав за гирлянды красного и белого цветов в машине
Российские водители могут лишиться водительских прав за украшение автомобилей гирляндами двух определенных цветов. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года», — напомнил Касьяненко.

Он пояснил, что размещение световых приборов таким образом имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами.

Нарушителям также может грозить конфискация гирлянды. Кроме того, их обяжут привести автомобиль в соответствии с заводской конструкцией.

До этого врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев рассказал «Газете.Ru», что новогодние гирлянды могут быть источником скрытой нагрузки на зрительную систему. Особенную осторожность следует проявлять пациентам с мигренью, эпилепсией, заболеваниями сетчатки (дистрофиями, последствиями травм), а также в период восстановления после офтальмологических операций, предупредил специалист.

Ранее россиян предупредили о вреде гирлянд для нервной системы питомцев.

