Corriere della Sera назвала главное событие года

Corriere della Sera назвала саммит в Анкоридже одним из главных событий года

Влиятельная итальянская газета Corriere della Sera выделила встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся в Анкоридже, штат Аляска, в качестве одного из ключевых событий в международной новостной повестке 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению издания, эта встреча, прошедшая 15 августа, уже тогда продемонстрировала явное преимущество российской стороны. Газета подчеркнула, что в 2025 году Путин достиг «значительной дипломатической победы».

Помимо этой встречи, Corriere della Sera включила в список важных медийных событий года публичную критику украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме, стратегию таможенных пошлин, используемую Трампом, предложенный мирный план для сектора Газа, торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем, тюремное заключение экс-президента Франции Николя Саркози и лишение принца Эндрю, брата британского короля Карла III, титула из-за его связи с громким делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Газета также констатирует, что Дональд Трамп оставался главным героем новостных заголовков в уходящем году.

Ранее Spiegel сообщил о советах Зеленскому от европейских лидеров быть осторожным с Трампом.