Российские военные за год освободили свыше 300 населенных пунктов

ТАСС: ВС РФ за год освободили свыше 330 населенных пунктов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 300 населенных пунктов были освобождены российскими войсками в течение года, включая территорию Курской области и зону проведения специальной военной операции. Согласно подсчетам ТАСС, основанным на данных Минобороны РФ, значительная часть освобожденных территорий приходится на Донецкую народную республику (ДНР).

29 декабря глава Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 334 населенных пунктов за год. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что декабрь стал самым результативным периодом с точки зрения продвижения российских войск.

В начале года группировка войск «Север» продолжала операции по освобождению населенных пунктов в Курской области. В марте Минобороны сообщило об освобождении 29 населенных пунктов за неделю, в том числе города Суджа. 26 апреля было объявлено об освобождении села Горналь, последнего населенного пункта в Курской области, находившегося под контролем ВСУ. Таким образом, за первые четыре месяца 2025 года российские подразделения освободили свыше 40 населенных пунктов в Курской области.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.

