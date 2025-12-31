Размер шрифта
Уиткофф заявил о продуктивных консультациях по Украине

Уиткофф: США провели продуктивные консультации по урегулированию на Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США провели продуктивные консультации с представителями Британии, ФРГ, Франции и Украины по урегулированию.

Новость дополняется.

