Уиткофф заявил о продуктивных консультациях по Украине

Уиткофф: США провели продуктивные консультации по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США провели продуктивные консультации с представителями Британии, ФРГ, Франции и Украины по урегулированию.

Новость дополняется.