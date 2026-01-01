Еще одна страна ЕС перешла на евро

Болгария официально перешла на использование евро. Об этом сообщает официальный портал Еврокомиссии (ЕК).

В течение одного месяца болгарский лев, национальная валюта страны, будет находиться в обращении одновременно с евро, после чего лев будет полностью выведен из использования. Фиксированный обменный курс установлен на уровне 1,95583 BGN за 1 EUR.

Болгария становится 21-й страной из 27, входящих в Европейский союз (ЕС), которая стала частью еврозоны. Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтверждают, что Болгария выполнила все необходимые условия для введения единой европейской валюты.

Стоит отметить, что ранее в Болгарии проводились митинги и акции протеста против перехода на евро. Костадин Костадинов, лидер партии «Возрождение», заявлял, что отставка нынешнего правительства необходима для сохранения национальной идентичности и валюты – болгарского лева.

В июне болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.