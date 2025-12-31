Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский привел к разрушению процветающего региона Европы, и призвал его к мирным переговорам, пока ситуация не стала необратимой. Пишет БелТА.

«Владимиру Александровичу [Зеленскому] не надо этим путем идти (путем атак на резиденцию российского лидера Владимира Путина - прим. ред.). И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться», — передает слова Лукашенко агентство.

Белорусский лидер также предостерег Киев, заявив, что «это приведет к катастрофе, у России есть средства для нанесения ударов по центрам принятия решений, которые не оставят камня на камне».

Он подчеркнул, что «попытки террористических атак на президента – это исключительные случаи».

«И это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта», — заключил президент Белоруссии.

