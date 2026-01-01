Новый год наступил на всей территории России

Жители Калининградской области последними на территории России встретили Новый, 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.
Значительное число калининградцев отмечает наступление Нового года на традиционной ярмарке на острове Канта.
Пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко рассказала, что в этом году ярмарка проходит в декорациях для кино. Участники новогодних гуляний могут «телепортироваться» в локации по мотивам любимых фильмов, от «Хроник Нарнии» и «Алисы в стране чудес» до «Гарри Поттера» и «Моего соседа Тоторо».
Также гости ярмарки отведают приготовленные для них разнообразные блюда, в числе которых форшмак из балтийской сельди, сметанник по бабушкиному рецепту, мексиканское печенье, картофельные пышки с красной икрой.
На ярмарке работают около 20 фудкортов и 15 сувенирных лавок. Также проходят мастер-классы местных ремесленников, в частности, по росписи пряников, приготовлению средневековых лепешек и кофе по старинным рецептам, набивки узоров на ткани. На мастер-классах можно самим создать новогодние подарки для родных и близких.
