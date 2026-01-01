Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Новый год наступил на всей территории России

Новый год последними в России встретили в Калининградской области
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Жители Калининградской области последними на территории России встретили Новый, 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.

Значительное число калининградцев отмечает наступление Нового года на традиционной ярмарке на острове Канта.

Пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко рассказала, что в этом году ярмарка проходит в декорациях для кино. Участники новогодних гуляний могут «телепортироваться» в локации по мотивам любимых фильмов, от «Хроник Нарнии» и «Алисы в стране чудес» до «Гарри Поттера» и «Моего соседа Тоторо».

Также гости ярмарки отведают приготовленные для них разнообразные блюда, в числе которых форшмак из балтийской сельди, сметанник по бабушкиному рецепту, мексиканское печенье, картофельные пышки с красной икрой.

На ярмарке работают около 20 фудкортов и 15 сувенирных лавок. Также проходят мастер-классы местных ремесленников, в частности, по росписи пряников, приготовлению средневековых лепешек и кофе по старинным рецептам, набивки узоров на ткани. На мастер-классах можно самим создать новогодние подарки для родных и близких.

31 декабря сообщалось, что в русском магазине в Германии впервые в Новому году появились холодец и оливье.

Ранее ученый рассказал, где в России раньше всего наступит астрономический Новый год. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543343_rnd_3",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+