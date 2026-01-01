Размер шрифта
Новости. Общество

Вблизи северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
В ночь на 1 января в Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр находился в 60 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 60 километров.

Жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой два балла. Тревога цунами не объявлялась.

31 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии. Его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 километров.

В этот же день сообщалось, что вблизи калифорнийского города Сьюзанвилла в США произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В октябре газета The New York Times сообщила, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия.

Ранее жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям. 

