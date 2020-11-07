Гинцбург: массовая вакцинация от COVID в Москве и области начнется в течение 2 недель

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, когда в Москве и Подмосковье начнется массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что вакцинация препаратом «Спутник V» может стартовать в течение двух недель.

По его словам, прививку от коронавируса смогут сделать не только те, кто находится в группе риска.

«Вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — подчеркнул Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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