Протестующие в Минске использовали самодельную бомбу

На несанкционированной акциях протеста в Минске 1 ноября митингующие использовали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

«В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что среди протестных акций, прошедших 1 ноября, самым многочисленным стало шествие, анонсированное рядом интернет-ресурсов как «Дзяды. Марш против террора».

В ведомстве сообщается, что с самого начала у акции сложился не «мирный» характер. В 14.10 протестующие направились на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны.

Спустя 20 минут правоохранителям удалось вытеснить митингующих на тротуар, движение было восстановлено. Уточняется, что после этого разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты.

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