Росздравнадзор проверит больницу в Челябинске, где произошел взрыв

Сотрудники Росздравнадзора проверят городскую больницу в Челябинске, где взорвался кислородный баллон. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку ГКБ 2, где произошел взрыв кислородного баллона», — говорится в сообщении.

Правительство региона организовало горячую линию. Местные жители могут позвонить по телефону, чтобы узнать, где разместили больных после эвакуации.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть пациентов в поликлинике, где произошел взрыв кислородной будки, не связана со взрывом и пожаром.

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