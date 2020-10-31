В Турции после землетрясения зафиксирован афтершок магнитудой 5,0

Афтершок магнитудой 5,0 произошел после сильного землетрясения на западе Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Отмечается, что это был самый сильный афтершок после крупного землетрясения, произошедшего 30 октября. Всего было зарегистрировано 410 афтершоков, 33 из них магнитудой более 4. Уточняется, что подземный толчок был ощутимым.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море 30 октября. Сильные толчки магнитудой около 6,6 ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий. По последним данным, в Измире 24 человека погибли и 804 пострадали. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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