ФСБ обнародовала видео обыска в доме экс-мэра Челябинска
Валерия Исполатова
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Управление ФСБ России по Челябинской области опубликовало видео обыска и задержания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, передает РИА «Новости».
На кадрах видно, как в ходе обысков у бывшего главы города нашли ювелирные украшения, а также коробку из-под обуви с пачками денег.
Оператор также заснял позолоченную посуду и портрет, на котором хозяин квартиры изображен в образе императора.
Ранее суд назначил Тефтелеву три года колонии по обвинению в получении взятки в 2,5 млн руб.
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