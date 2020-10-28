ФСБ обнародовала видео обыска в доме экс-мэра Челябинска

Управление ФСБ России по Челябинской области опубликовало видео обыска и задержания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как в ходе обысков у бывшего главы города нашли ювелирные украшения, а также коробку из-под обуви с пачками денег.

Оператор также заснял позолоченную посуду и портрет, на котором хозяин квартиры изображен в образе императора.

Ранее суд назначил Тефтелеву три года колонии по обвинению в получении взятки в 2,5 млн руб.

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