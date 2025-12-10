На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония выпустила предупреждение о мегаземлетрясении

Guardian: жителей Японии предупредили о мегаземлетрясении
Uwe Anspach/Global Look Press

Япония выпустила предупреждение о мегаземлетрясении на севере страны. По словам официальных лиц, вероятность подземных толчков магнитудой 8 или выше невелика, но населению стоит подготовиться. Об этом пишет The Guardian.

Предупреждение опубликовали после того, как у восточного побережья Аомори, самой северной префектуры главного японского острова Хонсю, произошло землетрясение магнитудой 7,5.

«Ущерб от него был незначительным – 34 человека получили травмы, в основном легкой степени, а также были нанесены некоторые повреждения дорогам и зданиям», — говорится в материале.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В северной части Японии было приостановлено движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

В этот же день директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин предупредил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, может достичь Южных Курил.

Ранее премьер-министр Японии назвала количество пострадавших при землетрясении.

