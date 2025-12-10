«По-тихому»: Путин сам водит машину в Москве и очень недоволен курьерами

Президент России Владимир Путин иногда ездит по Москве «по-тихому» — самостоятельно управляя автомобилем без кортежа и мигалок. Он поддержал возмущение граждан из-за того, что курьеры на средствах индивидуальной мобильности передвигаются по тротуарам с высокой скоростью. Глава государства рассказал, что даст поручения для решения этой проблемы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что президент может сам сесть за руль автомобиля и проехаться по столице, при этом для его передвижения гаишники не всегда перекрывают дороги.

9 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин отметил, что во время таких поездок, как и другие граждане, замечает проблемы с бесконтрольным движением курьеров на электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам.

«Редко удается погулять по Москве, я, может, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чем вы говорите.

Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда по-тихому езжу.

И вижу, что происходит с этой доставкой», — рассказал глава государства.

close Глава КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в автомобиле «Аурус», 19 июня 2024 года KCNA/Reuters

Таким образом президент отреагировал на жалобу члена СПЧ Марины Ахмедовой о проблемах со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Путин подчеркнул, что понимает недовольство граждан, и пообещал разрешить ситуацию, отдав соответствующие поручения.

« Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода в 30-40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан . Местные и региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе с помощью МВД. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», — сказал глава государства.

Давно за рулем

Владимир Путин является опытным водителем со стажем более 50 лет, напомнил Песков журналистам после выступления президента.

Первым автомобилем Путина был «Запорожец».

Также он управлял «Жигулями», «Волгой», ему довелось сесть за руль новинок российского автомобилестроения, например, трех моделей Lada (Kalina, Vesta, Aura) и представительского лимузина Aurus.

close Путин за рулем Aurus на ЦКАД, 8 июля 2021 года (кадр из видео) РИА «Новости»

Глава государства умеет водить не только легковые машины. Так, 15 мая 2018 года на торжественной церемонии открытия автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив Владимир Путин проехал за рулем «КамАЗа» 19 километров во главе колонны спецтехники. На момент торжественной церемонии открытия моста объект еще не получил статус дороги общественного пользования, поэтому на данный участок не распространялись правила дорожного движения. По этой причине президент имел право не пристегиваться ремнем безопасности .

По словам начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Дениса Симонова, неиспользование страховочных ремней не создавало угрозы для безопасности Путина.

close Президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» во время церемонии открытия моста через Керченский пролив, 15 мая 2018 года Трансляция Первого канала

Проезд по Крымскому мосту на «КамАЗе» не был для главы государства первым знаковым мероприятием, во время которого он сел за руль. В июле 2017 года президент прибыл в Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в Карелии за рулем внедорожника Mercedes-Benz ML .

Тогда журналисты обратили внимание на кадры, распространившиеся в сети. На них было заметно, что Владимир Путин находился в иномарке не один: подъехав к монастырю, президент вышел из автомобиля и открыл заднюю дверь, пассажир показал что-то пальцем. Пресс-секретарь президента рассказал, что на заднем сиденье Mercedes находился мужчина, который является сотрудником службы безопасности.

close Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия завода по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» концерна Daimler в Подмосковье, 3 апреля 2019 года Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Еще одним событием, которое получило огласку в СМИ, стала поездка действующего президента РФ на ярко-желтой Lada Kalina по трассе Хабаровск — Чита в 2010 году.

На тот момент Путин занимал должность премьер-министра и сел за руль для того, чтобы проверить качество дороги и автомобиля российского производства.

Поездка продлилась 350 километров, что является частью пути, и сопровождалась разговорами с местными жителями и журналистами, а машину после пробега планировалось передать в музей АвтоВАЗа.

close Алексей Дружинин/РИА Новости

В 2011 году Владимир Путин вновь сел за руль Lada на презентации нового бюджетного седана Lada Granta в Тольятти. Сперва он решил осмотреть багажник автомобиля. Тогда президент отметил, что отделение большое, и в него «два мешка картошки войдет спокойно». Сев за руль отечественного седана, Путин попытался завести транспорт: несколько раз повернул ключ в замке зажигания, но автомобиль не завелся.