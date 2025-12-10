На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бастрыкин хочет возбудить дело против московского судьи

Глава СК попросил ВККС разрешить возбудить дело против судьи Мосгорсуда Гришина
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, совершившего ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 20 апреля 2025 года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы. Судья превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Renault RS, который в этот момент поворачивал. Как уточнили в СК, в результате ДТП водитель французской иномарки и его супруга серьезно пострадали. Гришин в аварии не получил травм.

В пресс-службе отметили, что ведомство хочет возбудить дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), за что ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее глава Реутова впал в кому после аварии.

