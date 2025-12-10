«Цифровые активы отстают»: россияне вложили в депозиты более 60 трлн рублей

В России цифровые активы в ближайшее время не смогут заменить традиционные инструменты для инвестирования. На данный момент в обычные банковские депозиты россияне вложили уже 62,7 триллиона рублей – это в разы больше оборотов любых стейблкоинов, заявил эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров.

«Поэтому цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время. Это удобный инструмент для быстрых расчетов и трансграничных переводов, а не замена финансовой стратегии», — подчеркнул специалист в пресс-центре НСН.

При этом Центробанк постепенно меняет стратегию относительно цифровых активов, а многие граждане все-таки пользуются волатильностью биткоина, отметил директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Регулятор уже не отрицает криптовалюту, а на Мосбирже запустили фьючерсы на биткоин, на фоне чего отмечается достаточно высокий спрос со стороны инвесторов, заключил он.

Напомним, до этого отмечалось, что в 2025 году интерес россиян к цифровым финансовым активам (ЦФА) вырос более, чем в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. В частности, жители стали чаще искать информацию о покупке ЦФА — количество поисковых запросов выросло на 54%. Эксперты финансового рынка утверждают, что рынок ЦФА готовится к следующему этапу развития — полноценному вторичному обращению, что расширит число потенциальных инвесторов: помимо профессиональных участников, число покупателей ЦФА пополнят частные лица.

Ранее в России оценили выгоду облигаций в юанях.