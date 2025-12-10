На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выявили ранний признак психоза в мозге

MolPsy: при раннем психозе нарушается связь между удаленными областями мозга
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура установили, что у молодых людей с клинически высоким риском психоза мозговые сети работают менее эффективно, чем у здоровых. Результаты исследования опубликованы в Molecular Psychiatry (MolPsy).

Работа опиралась на данные международной рабочей группы ENIGMA-CHR и охватила более трех тысяч участников в возрасте от 9,5 до 39,9 лет из 31 центра, включая Сингапур. Дополнительно использовались данные о здоровье молодежи. из группы риска. Ученые поставили цель выявить специфические клинические, когнитивные и биологические признаки, предшествующие развитию психоза.

Исследователи применили сетевой анализ, рассматривая мозг как систему взаимосвязанных узлов и путей. В обычных условиях такие сети обеспечивают баланс между плотными локальными связями и эффективной коммуникацией на большие расстояния: соседние области способны перераспределять нагрузку даже при небольшом нарушении, а удаленные регионы обмениваются информацией за несколько шагов.

У людей с высоким риском психоза эта архитектура оказалась нарушенной: локальная обработка информации проходила менее эффективно, а интеграция сигналов между удаленными областями затруднена. Отличия особенно проявлялись в лобных и височных зонах и коррелировали с выраженностью симптомов и временем развития психоза.

Даже при минимальных клинических проявлениях у участников уже фиксировались ранние сетевые изменения. По словам авторов, такой подход позволяет уловить тонкие сбои в коммуникации между областями мозга, которые могут предшествовать появлению психотических симптомов. Ученые отмечают, что психоз — это не внезапное явление, а постепенный процесс.

Ранее впервые раскрыта причина феномена «голосов в голове».

