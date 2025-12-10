На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянки призвали немецкого блогера раздеться

Блогер Dohmensamuel получил множество призывов раздеться от россиянок
true
true
true
close
dohmensamuel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкий блогер и модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) начал получать в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) много сообщений от россиянок.

Dohmensamuel получил популярность после того, как станцевал под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. В соцсетях возник тренд с этим треком. Мужчины начали снимать ролики с обнаженным торсом под ним. Домен не стал исключением. Россиянки прозвали модель «Семой» и «Женей».

На днях Dohmensamuel выпустил новый ролик под «Филяй, филяй», но в куртке, чем возмутил женщин. Россиянки потребовали от блогера раздеться.

«Сема, переделывай», — написала поклонница.

«Срочно нужно учить немецкий. Надо же ему как-то сказать, чтобы снимал свою тужурку кожаную», — отметила подписчица.

«Вернемся, когда потеплеет», — пошутила другая пользовательница.

Большинство комментариев под постом на русском языке. Одна из пользовательниц в шутку предположила, что мать модели подписалась на его Instagram, поэтому блогер не стал раздеваться.

«Может, он думает, что нам трек понравился?» — с юмором отметила комментаторка.

Ранее Лера Кудрявцева бросила бутылкой в Екатерину Гордон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами