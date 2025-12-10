Россиянки призвали немецкого блогера раздеться

Немецкий блогер и модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) начал получать в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) много сообщений от россиянок.

Dohmensamuel получил популярность после того, как станцевал под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. В соцсетях возник тренд с этим треком. Мужчины начали снимать ролики с обнаженным торсом под ним. Домен не стал исключением. Россиянки прозвали модель «Семой» и «Женей».

На днях Dohmensamuel выпустил новый ролик под «Филяй, филяй», но в куртке, чем возмутил женщин. Россиянки потребовали от блогера раздеться.

«Сема, переделывай», — написала поклонница.

«Срочно нужно учить немецкий. Надо же ему как-то сказать, чтобы снимал свою тужурку кожаную», — отметила подписчица.

«Вернемся, когда потеплеет», — пошутила другая пользовательница.

Большинство комментариев под постом на русском языке. Одна из пользовательниц в шутку предположила, что мать модели подписалась на его Instagram, поэтому блогер не стал раздеваться.

«Может, он думает, что нам трек понравился?» — с юмором отметила комментаторка.

